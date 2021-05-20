Колумбию лишили права на проведение Кубка Америки — 2021. Турнир пройдёт в Аргентине
Колумбия лишена права на проведение матчей Кубка Америки — 2021. Таким образом, турнир целиком пройдёт в Аргентине, информирует Marca.
Колумбия лишена права на проведение матчей Кубка Америки — 2021. Таким образом, турнир целиком пройдёт в Аргентине, информирует Marca.
Причиной такого решения Южноамериканской конфедерации футбола стал отчёт Госдепартамента США, в котором
Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии, но был перенесён на 2021 год.
В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.
Действующим победителем Кубка Америки является сборная Бразилии.