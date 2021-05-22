Захарян не смог полететь со сборной России в Австрию из-за болезни

У 17-летнего футболиста появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. Игрок останется под наблюдением в Москве и пройдет рекомендованный курс терапии. В случае, если его состояние и гематологические показатели нормализуются, он сможет присоединиться к команде в Австрии.