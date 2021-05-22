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12:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной

Защитник сборной России Марио Фернандес покинул тренировку национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

30-летний футболист досрочно закончил занятия с командой в Новогорске.

Сегодня команда отправляется на сбор в Австрию (вылет в 17.00 по мск), где будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров).

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