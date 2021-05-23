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18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мостовой и Фернандес пропускают тренировку сборной России в Австрии

ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Футболисты сборной России Андрей Мостовой и Марио Фернандес пропускают вечернюю тренировку в Австрии, они занимаются индивидуально в отеле, сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России прибыла в Австрию в субботу, где проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы. Сбор продлится до 31 мая, после него будет определена итоговая заявка сборной России на турнир. В ходе подготовки к ЕВРО-2020 команда Станислава Черчесова сыграет товарищеские матчи с поляками 1 июня во Вроцлаве и с болгарами 5 июня в Москве. Утром в воскресенье Фернандес, Мостовой и Антон Заболотный уже занимались с ограничениями.

«Мостовой и Фернандес занимаются индивидуально в отеле, Заболотный с ограничениями работает на поле», — сказал Владимиров журналистам.

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Расширенная заявка сборной России на Евро-2020

Остальные 23 футболиста работают в общей группе.

ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе финального турнира сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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