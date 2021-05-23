Мостовой и Фернандес пропускают тренировку сборной России в Австрии

Сборная России прибыла в Австрию в субботу, где проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы. Сбор продлится до 31 мая, после него будет определена итоговая заявка сборной России на турнир. В ходе подготовки к ЕВРО-2020 команда Станислава Черчесова сыграет товарищеские матчи с поляками 1 июня во Вроцлаве и с болгарами 5 июня в Москве. Утром в воскресенье Фернандес, Мостовой и Антон Заболотный уже занимались с ограничениями.