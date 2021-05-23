Мостовой и Фернандес пропускают тренировку сборной России в Австрии
ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Футболисты сборной России Андрей Мостовой и Марио Фернандес пропускают вечернюю тренировку в Австрии, они занимаются индивидуально в отеле, сообщил
ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Футболисты сборной России Андрей Мостовой и Марио Фернандес пропускают вечернюю тренировку в Австрии, они занимаются индивидуально в отеле, сообщил
Сборная России прибыла в Австрию в субботу, где проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы. Сбор продлится до 31 мая, после него будет определена итоговая заявка сборной России на турнир. В ходе подготовки к ЕВРО-2020 команда Станислава Черчесова сыграет товарищеские матчи с поляками 1 июня во Вроцлаве и с болгарами 5 июня в Москве. Утром в воскресенье Фернандес, Мостовой и Антон Заболотный уже занимались с ограничениями.
«Мостовой и Фернандес занимаются индивидуально в отеле, Заболотный с ограничениями работает на поле», — сказал Владимиров журналистам.
Остальные 23 футболиста работают в общей группе.
ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в