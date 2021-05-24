Сборная Казахстана объявила состав на матчи против Македонии и Мальты. Есть новые имена

Как видно, есть в команде новые имена. Если Алибек Касым был на подходе в главную сборную страны, то появление в ее списке Максата Тайкенова мало кто ждал, как и Нурлана Даирова. Тем не менее им выпал шанс доказать, что их неслучайно пригласили в первый состав.