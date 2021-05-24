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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана объявила состав на матчи против Македонии и Мальты. Есть новые имена

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов огласил список футболистов, вызванных на ближайшие товарищеские матчи против Северной Македонии и Мальты, сообщается на сайте КФФ.

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Источник: Reuters

Матч против Северной Македонии состоится 4 июня в Скопье, а 7 июня в австрийском городе Вольфсберг пройдет игра с Мальтой.

Состав команды:

вратари: Дмитрий Непогодов («Астана»), Стас Покатилов («Кайрат»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»);.

защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Олжас Керимжанов («Туран»), Еркин Тапалов («Акжайык»), Максат Тайкенов («Каспий»), Алибек Касым, Нурлан Даиров (оба — «Кызыл-Жар»), Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба — «Кайрат»);.

полузащитники: Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (оба — «Астана»), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все — «Тобол»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Бауыржан Байтана («Тараз»);.

нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Танат Нусербаев («Туран»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Алексей Щеткин («Ротор», Россия).

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Резерв:

вратарь: Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Игорь Шацкий («Шахтер»);.

защитники: Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Тимур Рудосельский («Кайсар»), Карам Султанов, Михаил Габышев (оба — «Шахтер»);.

полузащитники: Максим Федин («Актобе»), Рамазан Оразов («Чайка», Россия);.

нападающие: Абат Аймбетов («Астана»).

Как видно, есть в команде новые имена. Если Алибек Касым был на подходе в главную сборную страны, то появление в ее списке Максата Тайкенова мало кто ждал, как и Нурлана Даирова. Тем не менее им выпал шанс доказать, что их неслучайно пригласили в первый состав.

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