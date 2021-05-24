Определен состав футбольной сборной Беларуси на июньские матчи

К товарищеским матчам со сборными Азербайджана и Сьерра-Леоне будут готовиться 23 футболиста:

Подопечные Георгия Кондратьева соберутся в Минске 30 мая. На 2 июня намечен товарищеский матч со сборной Азербайджана на столичном стадионе «Динамо», а 7 июня в Гродно белорусы проведут спарринг с командой Сьерра-Леоне.