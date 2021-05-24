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16:12 (мск), источник: БЕЛТА

Определен состав футбольной сборной Беларуси на июньские матчи

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на июньские спарринги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

К товарищеским матчам со сборными Азербайджана и Сьерра-Леоне будут готовиться 23 футболиста:

вратари — Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов), Павел Павлюченко («Рух», Брест) и Владислав Василючек («Ислочь», Минский район);.

Команда
Беларусь

защитники — Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин («Рух», Брест), Николай Золотов («Колос», Ковалевка, Украина), Максим Швецов («Динамо», Минск), Глеб Шевченко, Руслан Хадаркевич (оба — «Шахтер», Солигорск) и Игорь Заяц («Гомель»);.

полузащитники — Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Максим Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Роман Юзепчук, Евгений Шевченко, Денис Гречихо (все — «Рух», Брест), Владислав Климович («Динамо», Минск), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Дмитрий Антилевский («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Евгений Березкин («Лиепая», Латвия) и Павел Седько («Динамо», Брест);.

нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов) и Андрей Соловей («Гомель»).

Подопечные Георгия Кондратьева соберутся в Минске 30 мая. На 2 июня намечен товарищеский матч со сборной Азербайджана на столичном стадионе «Динамо», а 7 июня в Гродно белорусы проведут спарринг с командой Сьерра-Леоне.

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