Определен состав футбольной сборной Беларуси на июньские матчи
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на июньские спарринги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на июньские спарринги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
К товарищеским матчам со сборными Азербайджана и
вратари — Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов), Павел Павлюченко («Рух», Брест) и Владислав Василючек («Ислочь», Минский район);.
защитники — Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин («Рух», Брест), Николай Золотов («Колос», Ковалевка, Украина), Максим Швецов («Динамо», Минск), Глеб Шевченко, Руслан Хадаркевич (оба — «Шахтер», Солигорск) и Игорь Заяц («Гомель»);.
полузащитники — Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Максим Эбонг («Астана»,
нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов) и Андрей Соловей («Гомель»).
Подопечные Георгия Кондратьева соберутся в Минске 30 мая. На 2 июня намечен товарищеский матч со сборной Азербайджана на столичном стадионе «Динамо», а 7 июня в Гродно белорусы проведут спарринг с командой