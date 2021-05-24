Матч юношеских сборных Литвы и Белоруссии 8 июня в Минске отменен

«Запланированный на июнь товарищеский матч юношеской сборной Литвы (U-21) со сверстниками из Белоруссии отменен. 8 июня воспитанникам Мариуса Станкявичюса в Минске предстояло сыграть со сборной Белоруссии, однако после воскресных событий, когда пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был направлен в Минск, матч был отменен по соображениям безопасности», — подчеркнули в LFF.

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При этом указывается, что 16 ноября 2021 года мужская сборная Литвы должна провести контрольной матч с футболистами из Белоруссии. Судьба встречи, как уточнили в LFF, пока не решена.