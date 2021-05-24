Байрамян и Сперцян вызваны в сборную Армении на игры с хорватами и шведами

Капаррос сказал, что «есть футболисты, которых на этот раз нет в списке приглашенных». «Это те игроки, которые помогали нам в предыдущих матчах. Мы очень хорошо знаем их возможности и возлагаем на них большие надежды. Однако на сей раз мы решили предоставить им отдых и взамен увидеть в действии нескольких молодых игроков», — приводятся слова тренера на сайте ФФА.