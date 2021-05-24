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21:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Байрамян и Сперцян вызваны в сборную Армении на игры с хорватами и шведами

ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос вызвал для подготовки к предстоящим выездным товарищеским встречам с командами Хорватии и Швеции 1 и 5 июня двух игроков из Российской премьер-лиги, сообщается на сайте Федерации футбола Армении (ФФА).

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Источник: РИА "Новости"

В список из 23 футболистов вошли полузащитники «Краснодара» и «Ростова» Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян, а также трое футболистов казахстанских клубов: защитники «Кайрата» и «Астаны» Камо Оганесян и Вараздат Ароян, полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян.

Из числа легионеров в сборную приглашены игроки греческих клубов «Аполлон Смирнис» и «Ламия» Андре Чалишир и Геворг Казарян, полузащитник словацкой «Жилины» Ваан Бичахчян, нападающий немецкого «Хоффенхайма» Саркис Адамян и форвард аргентинского «Уракана» Норберто Балекян.

В команду вызваны также игроки армянских клубов «Урарту», «Алашкерт», «Арарат», ЦСКА, «Арарат-Армения».

Впервые в сборную вызваны вратарь ереванского ЦСКА Арман Нерсесян, защитники «Арарата-Армении» Альберт Хачумян и Давид Тертерян, полузащитник «Алашкерта» Давид Давидян и нападающий «Урарту» Карен Мелконян.

Капаррос сказал, что «есть футболисты, которых на этот раз нет в списке приглашенных». «Это те игроки, которые помогали нам в предыдущих матчах. Мы очень хорошо знаем их возможности и возлагаем на них большие надежды. Однако на сей раз мы решили предоставить им отдых и взамен увидеть в действии нескольких молодых игроков», — приводятся слова тренера на сайте ФФА.

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