Байрамян и Сперцян вызваны в сборную Армении на игры с хорватами и шведами

В список из 23 футболистов вошли полузащитники «Краснодара» и «Ростова» Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян, а также трое футболистов казахстанских клубов: защитники «Кайрата» и «Астаны» Камо Оганесян и Вараздат Ароян, полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян.
Из числа легионеров в сборную приглашены игроки греческих клубов «Аполлон Смирнис» и «Ламия» Андре Чалишир и Геворг Казарян, полузащитник словацкой «Жилины» Ваан Бичахчян, нападающий немецкого «Хоффенхайма» Саркис Адамян и форвард аргентинского «Уракана» Норберто Балекян.
В команду вызваны также игроки армянских клубов «Урарту», «Алашкерт», «Арарат», ЦСКА, «Арарат-Армения».
Впервые в сборную вызваны вратарь ереванского ЦСКА Арман Нерсесян, защитники «Арарата-Армении» Альберт Хачумян и Давид Тертерян, полузащитник «Алашкерта» Давид Давидян и нападающий «Урарту» Карен Мелконян.
Капаррос сказал, что «есть футболисты, которых на этот раз нет в списке приглашенных». «Это те игроки, которые помогали нам в предыдущих матчах. Мы очень хорошо знаем их возможности и возлагаем на них большие надежды. Однако на сей раз мы решили предоставить им отдых и взамен увидеть в действии нескольких молодых игроков», — приводятся слова тренера на сайте ФФА.