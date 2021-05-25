Возвращение спустя семь лет и дебют для защитника-бомбардира. Новые и почти забытые лица сборной РК по футболу
Молодость и опыт в одном целом.
Молодость и опыт в одном целом.
В июне национальная сборная Казахстана по футболу проведет два контрольных матча. На эти игры из тренерского штаба Талгата Байсуфинова вызов получили несколько дебютантов команды, а также те, кто вернулся в сборную после долгого перерыва. Корреспондент Vesti.kz рассказал об уровне их выступлений в нынешнем сезоне
4 июня сборная Казахстана на выезде сыграет с
Здесь мы перечислили тех футболистов, которые все еще находятся в ожидании дебютной игры в футболке национальной сборной, а также тех, кто не вызывался в главную команду страны более двух лет.
Ждут своего дебюта
Мухаммеджан Сейсен («Тараз»)
22-летний голкипер уже несколько раз вызывался в национальную сборную. В пяти матчах команды он оставался на скамейке запасных. Кто знает, быть может, что именно во время следующей паузы на матчи сборных Сейсен дебютирует за команду.
В текущем сезоне КПЛ он отыграл за родную команду все 13 матчей, пропустив в них 15 голов.
Максат Тайкенов («Каспий»)
23-летний левый защитник актаусцев впервые в карьере вызван в национальную сборную. За нее он не играл даже на юношеском уровне. В текущем розыгрыше
Алибек Касым («Кызыл-Жар»)
Еще один игрок линии обороны — 22-летний Касым. До конца прошлого года Алибек защищал цвета молодежной сборной, но сейчас получил дебютный вызов во взрослую. В КПЛ-2021 он провел все 12 матчей команды, при этом ни разу не был заменен. На счету центрального защитника четыре забитых мяча.
Нурлан Даиров («Кызыл-Жар»)
25-летний правый защитник в этом сезоне успел поиграть за два клуба. Сначала он провел два матча в составе «Турана», а затем еще шесть игр за «Кызыл-Жар». В прошлом Даиров играл за юношескую сборную до 19 лет.
Артур Шушеначев («Кайрат»)
23-летний нападающий не является игроком стартовой обоймы в «Кайрате», и это легко объясняется огромной конкуренцией с легионерами. Форвард, имеющий на счету матчи за молодежную сборную, впервые был вызван в главную команду страны. В
Они вернулись в сборную
Роман Муртазаев («Астана»)
За спиной у 27-летнего нападающего 22 матча за сборную и три гола. Но свою последнюю игру в футболке национальной команды он провел еще в марте 2019 года, когда сборная дома уступила россиянам в отборе на Евро-2020 — 0:4. С тех пор Муртазаев в команду не вызывался.
В этом сезоне у него 13 матчей в КПЛ за «Астану», в которых он трижды забил и один раз ассистировал.
Еркин Тапалов («Акжайык»)
Мало кто знает, но 27-летний полузащитник уже играл в товарищеском матче за сборную Казахстана. В начале 2019 года он провел 24 минуты на поле в контрольной встрече с командой Молдовы (1:0), которая проходила в Турции.
В текущей кампании опорный хавбек провел 13 матчей в чемпионате, забив один гол и отдав голевую передачу.
Танат Нусербаев («Туран»)
Аж с июня 2017 года за сборную не играл 34-летний форвард «Турана». Последняя встреча состоялась в рамках отбора на Чемпионат мира-2018, когда сборная Казахстана дома проиграла датчанам — 1:3.
В этом сезоне Танат вернулся в большой футбол после годового перерыва. На счету Нусербаева 12 матчей в КПЛ, три забитых мяча и столько же голевых передач.
Бауыржан Байтана («Тараз»)
Полузащитник семь лет назад принял участие в товарищеской встрече против команды Таджикистана — 2:1. В той игре Байтана появился на поле в самой концовке матча, поэтому ощутить полноценный дебют так и не успел. Однако следующего шанса пришлось ждать очень много лет. Ему уже не 22 года, и он не подающий надежду игрок, а опытный 29-летний исполнитель.
В 13 матчах КПЛ-2021 Бауыржан забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
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Димаш Тулегенов