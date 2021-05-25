Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Реймс
Бордо
12
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
26Сборная России на чемпионате мира-2021
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
22:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФФА усмотрела «политический контекст» в обсуждениях состава сборной

ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Федерация футбола Армении усмотрела «политический контекст» в общественных обсуждениях состава сборной страны на товарищеские матчи с командами Хорватии и Швеции.

Наверх

Обе встречи сборная Армении проведет на выезде. Матч против хорватов пройдет 1 июня, со шведами — 5 июня. В понедельник главный тренер команды Хоакин Капаррос обнародовалсостав вызванных на игры футболистов, в котором не было полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей. Сам Мхитарян заявил, что к его удивлению тренерский штаб сборной Армении проинформировал его, что по каким-то причинам он не был вызван на международные игры. По словам футболиста, приведенные официальные доводы были для него неубедительными.

«Федерация футбола Армении решительно осуждает политические спекуляции, которые начались после объявления состава», — говорится в сообщении на сайте ФФА.

Там же уточняется, что 24 мая на официальном сайте федерации был опубликован список игроков национальной сборной Армении, которые начнут подготовку к предстоящим матчам и «после этого в некоторых слоях общества начались различные спекуляции по поводу выбора состава, которые, очевидно, имеют политический контекст и носят заказной характер».

В федерации утверждают, что уже продолжительное время ФФА придерживается политики невмешательства в решения главного тренера сборной Армении. «Состав команды определяется исключительно главным тренером, исходя из тактики или целей, которые он выбрал на предстоящие матчи. После назначения Хоакина Капарроса главным тренером и в преддверии очередного матча национальной сборной предпринимается еще одна попытка негативно повлиять на прекрасную атмосферу в сборной. Поэтому мы еще раз призываем воздерживаться от политических спекуляций», — заявили в ФФА.

Осенью 2020 года главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос также не приглашал Мхитаряна в команду. Тогда специалист объяснил это тем, что по словам 32-летнего полузащитника он находился не в лучшей спортивной форме.

В декабря 2019 года мать Мхитаряна Марина Ташчян, которую не переизбрали тогда в состав исполнительного комитета Федерации футбола Армении (ФФА), назвала состоявшиеся выборы президента и членов нового исполкома ФФА «позорным шоу». По ее словам, были также разговоры о том, чтобы не вызывать Мхитаряна в сборную. Президент ФФА Армен Меликбекян исключил вероятность проблем с футболистом из-за конфликта с его матерью.

 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
Самсонова не отпустили. Останется ли РФ без вратаря НХЛ на ЧМХ
Сборная США нанесла Казахстану первое поражение на ЧМ по хоккею
Овечкин рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру
Олимпийский чемпион призвал исключить рижское «Динамо» из КХЛ
Британские хоккеисты набрали первое очко на чемпионате мира
Российская биатлонистка уехала выступать за Украину
Нурмагомедову предложили бой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь