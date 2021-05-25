ФФА усмотрела «политический контекст» в обсуждениях состава сборной

Обе встречи сборная Армении проведет на выезде. Матч против хорватов пройдет 1 июня, со шведами — 5 июня. В понедельник главный тренер команды Хоакин Капаррос обнародовалсостав вызванных на игры футболистов, в котором не было полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна. Это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей. Сам Мхитарян заявил, что к его удивлению тренерский штаб сборной Армении проинформировал его, что по каким-то причинам он не был вызван на международные игры. По словам футболиста, приведенные официальные доводы были для него неубедительными.

«Федерация футбола Армении решительно осуждает политические спекуляции, которые начались после объявления состава», — говорится в сообщении на сайте ФФА.

Там же уточняется, что 24 мая на официальном сайте федерации был опубликован список игроков национальной сборной Армении, которые начнут подготовку к предстоящим матчам и «после этого в некоторых слоях общества начались различные спекуляции по поводу выбора состава, которые, очевидно, имеют политический контекст и носят заказной характер».

В федерации утверждают, что уже продолжительное время ФФА придерживается политики невмешательства в решения главного тренера сборной Армении. «Состав команды определяется исключительно главным тренером, исходя из тактики или целей, которые он выбрал на предстоящие матчи. После назначения Хоакина Капарроса главным тренером и в преддверии очередного матча национальной сборной предпринимается еще одна попытка негативно повлиять на прекрасную атмосферу в сборной. Поэтому мы еще раз призываем воздерживаться от политических спекуляций», — заявили в ФФА.

Осенью 2020 года главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос также не приглашал Мхитаряна в команду. Тогда специалист объяснил это тем, что по словам 32-летнего полузащитника он находился не в лучшей спортивной форме.