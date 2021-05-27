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16:38 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

В июне команда проведет две игры.

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Источник: Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана осталась на 124-м месте.

Команда
Казахстан

Также не претерпела изменений первая десятка команд:

1. Бельгия — 1783.38;
2. Франция — 1757.3;
3. Бразилия — 1742.65;
4. Англия — 1686.78;
5. Португалия — 1666.12;
6. Испания — 1648.13;
7. Италия — 1642.06;
8. Аргентина — 1641.95;
9. Уругвай — 1639.08;
10. Дания — 1631.55;
…(124. Казахстан — 1147.35).

Напомним, что в июне сборная Казахстана проведет два товарищеских матча — 4-го числа сыграет с Северной Македонии в Скопье, а 7-го в австрийском городе Вольфсберг встретится с Мальтой.

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