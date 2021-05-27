Футболисту «Спартака» Тилю предложили выступать за сборную Замбии
Футбольная ассоциация Замбии предложила голландскому полузащитнику Гусу Тилю выступать за национальную команду этой страны.
Футбольная ассоциация Замбии предложила голландскому полузащитнику Гусу Тилю выступать за национальную команду этой страны.
Как сообщает твиттер African Insider, 23-летний Тиль, правами на которого владеет московский «Спартак», отклонил приглашение в сборную Замбии.
Родившийся в Замбии Тиль в 2018 году провел одну игру за сборную Нидерландов, но тот матч был товарищеским, что позволяет ему выступать за другую сборную.
Главный тренер сборной Замбии Милутин Средоевич подтвердил, что местная федерация футбола обращалась к Тилю.
Тиль, которого «Спартак» приобрел за 16 млн евро в 2019 году, прошлый сезон провел в аренде во «Фрайбурге», а в следующем будет выступать за «Фейеноорд».