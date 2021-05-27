«Рен ТВ» покажет товарищеский матч футбольных сборных Польши и России

Встреча пройдет 1 июня в Польше и начнется в 21:45 мск.

Матч против сборной Польши является одним из этапов подготовки российской команды к чемпионату Европы. 5 июня в Москве российские футболисты встретятся с командой Болгарии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.