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22:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Турции по футболу победила азербайджанцев в товарищеском матче

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сборная Турции по футболу нанесла поражение команде Азербайджана в товарищеском матче.

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в Аланье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Халил Дервишоглу (34-я минута) и Каан Айхан (45). У команды Азербайджана отличился Эмин Махмудов (28).

Сборная Турции на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Италии, Уэльса и Швейцарии.

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