Сборная Турции по футболу победила азербайджанцев в товарищеском матче
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сборная Турции по футболу нанесла поражение команде Азербайджана в товарищеском матче.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сборная Турции по футболу нанесла поражение команде Азербайджана в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Аланье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Халил Дервишоглу (34-я минута) и Каан Айхан (45). У команды Азербайджана отличился Эмин Махмудов (28).
Сборная Турции на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Италии, Уэльса и Швейцарии.