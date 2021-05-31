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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Матч сборной Казахстана с Мальтой отменен. Подробности

Товарищеский матч сборной Казахстана по футболу, запланированный на 7 июня в Австрии против Мальты, не состоится. Об этом сообщает пресс-служба КФФ.

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Национальная команда 4 июня сыграет против Северной Македонии в Скопье, а через три дня должна была встретиться с Мальтой в австрийском городе Вольфсберг. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, посольство Австрии в Казахстане отказало в выдаче визы игрокам, тренерам и персоналу.

В связи с этим товарищеская встреча Казахстан — Мальта отменена.

Таким образом, 4 июня состоится только игра против Северной Македонии, после чего подопечные Талгата Байсуфинова вернутся на родину.

Напомним, что ранее в Казахстанской федерации футбола были вынуждены отказаться от контрольный игры с Косово.

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