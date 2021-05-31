Матч сборной Казахстана с Мальтой отменен. Подробности
Товарищеский матч сборной Казахстана по футболу, запланированный на 7 июня в Австрии против Мальты, не состоится. Об этом сообщает
Товарищеский матч сборной Казахстана по футболу, запланированный на 7 июня в Австрии против Мальты, не состоится. Об этом сообщает
Национальная команда 4 июня сыграет против Северной Македонии в Скопье, а через три дня должна была встретиться с Мальтой в австрийском городе Вольфсберг. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, посольство Австрии в Казахстане отказало в выдаче визы игрокам, тренерам и персоналу.
В связи с этим товарищеская встреча Казахстан — Мальта отменена.
Таким образом, 4 июня состоится только игра против Северной Македонии, после чего подопечные Талгата Байсуфинова вернутся на родину.
Напомним, что ранее в Казахстанской федерации футбола были вынуждены отказаться от контрольный игры с Косово.