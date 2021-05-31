В сборной Польши оценили работу Черчесова перед встречей с командой России

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Товарищеская встреча между сборными Польши и России пройдет 1 июня во Вроцлаве. Для обеих команд этот матч является этапом подготовки к чемпионату Европы.

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Команда Россия

«Хорошо знаю [главного тренера сборной России Станислава] Черчесова, с которым пересекались в “Легии”. Хорошо знаю, как он работает с командой, как подбирает футболистов под свою философию игры, — сказал Берешиньский. — Сборная России — интересная команда, ее сила заключается в сплоченности».

«В ней нет громких имен, которые были бы хорошо известны в Европе. Но это хорошая команда, которая будет прекрасно подготовлена физически. Она будет играть агрессивно и наверняка опробует тактические наработки в рамках подготовки к Евро», — добавил он.