В сборной Польши оценили работу Черчесова перед встречей с командой России

Товарищеская встреча между сборными Польши и России пройдет 1 июня во Вроцлаве. Для обеих команд этот матч является этапом подготовки к чемпионату Европы.
«Хорошо знаю [главного тренера сборной России Станислава] Черчесова, с которым пересекались в “Легии”. Хорошо знаю, как он работает с командой, как подбирает футболистов под свою философию игры, — сказал Берешиньский. — Сборная России — интересная команда, ее сила заключается в сплоченности».
«В ней нет громких имен, которые были бы хорошо известны в Европе. Но это хорошая команда, которая будет прекрасно подготовлена физически. Она будет играть агрессивно и наверняка опробует тактические наработки в рамках подготовки к Евро», — добавил он.
Черчесов с 2015 по 2016 год тренировал варшавскую «Легию», за которую выступал Берешиньский. Сейчас футболист представляет итальянскую «Сампдорию».