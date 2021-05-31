Левандовский не выйдет в стартовом составе сборной Польши в матче с российской командой

Встреча между сборными Польши и России пройдет 1 июня во Вроцлаве. Для обеих команд этот матч станет этапом подготовки к чемпионату Европы.

«Будет ли Роберт играть с самого начала? Беря в расчет его сезон и травму, к счастью, не очень серьезную, и учитывая просьбу самого Левандовского, мы не планируем выпускать его в стартовом составе», — сказал Соуза.