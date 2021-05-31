Текущие события
Футбол. Сборные
30.05
Мексика
Исландия
21
Футбол. Сборные
30.05
Швейцария
США
21
Футбол. Сборные
1.06
Хорватия
Армения
Футбол. Сборные
1.06
Словакия
Болгария
Футбол. Сборные
1.06
Македония
Словения
Футбол. Сборные
1.06
Польша
Россия
Все события
Фоторепортажи
19«Челси» стал победителем Лиги чемпионов
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
16:08 (мск), источник: ТАСС

Левандовский не выйдет в стартовом составе сборной Польши в матче с российской командой

ВРОЦЛАВ /Польша/, 31 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовский не выйдет в стартовом составе в товарищеском матче с командой России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер польской сборной Паулу Соуза.

Наверх
Источник: AP 2021

Встреча между сборными Польши и России пройдет 1 июня во Вроцлаве. Для обеих команд этот матч станет этапом подготовки к чемпионату Европы.

«Будет ли Роберт играть с самого начала? Беря в расчет его сезон и травму, к счастью, не очень серьезную, и учитывая просьбу самого Левандовского, мы не планируем выпускать его в стартовом составе», — сказал Соуза.

Во время загрузки произошла ошибка.

32-летний Левандовский в нынешнем сезоне побил рекорд Герда Мюллера по числу голов в чемпионате Германии, на счету игрока «Баварии» 41 гол в 29 матчах. Он впервые завоевал «Золотую бутсу», которую вручают лучшему бомбардиру Европы.

Читайте также
 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Провал или шанс на плей-офф? Что решит матч Россия — Швеция
Вокруг сборной перед Евро-2020 тихо. Нет ожиданий - нет проблем?
Не расплескали? Почему Казахстан может остаться без плей-офф ЧМХ
Капризову предлагают 64 млн долларов. Сможет ли запросить больше
Тарасенко не пустит шведов в плей-офф: прогноз на матч ЧМ
Сборная России заняла первое место в шуточном рейтинге IIHF
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь