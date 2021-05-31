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17:47 (мск), источник: ТАСС

Кубок Америки по футболу 2021 года пройдет в Бразилии

ТАСС, 31 мая. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) приняла решение провести Кубок Америки 2021 года в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: Reuters

Турнир в Бразилии пройдет в ранее запланированные даты — с 11 июня по 10 июля, позднее станут известны стадионы, которые примут матчи. Ранее в понедельник стало известно, что CONMEBOL приняла решение отменить проведение Кубка Америки в Аргентине.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. В конце мая руководство Федерации футбола Колумбии обратилось к CONMEBOL с просьбой о переносе соревнования на конец года, однако организация отказала в удовлетворении такого запроса, лишив страну права принимать первенство.

Действующим победителем турнира является сборная Бразилии, победившая в финале 2019 году перуанцев. Чаще всех победу в Кубке Америки одерживала команда Уругвая (15).

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