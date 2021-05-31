Кубок Америки по футболу 2021 года пройдет в Бразилии

Турнир в Бразилии пройдет в ранее запланированные даты — с 11 июня по 10 июля, позднее станут известны стадионы, которые примут матчи. Ранее в понедельник стало известно, что CONMEBOL приняла решение отменить проведение Кубка Америки в Аргентине.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. В конце мая руководство Федерации футбола Колумбии обратилось к CONMEBOL с просьбой о переносе соревнования на конец года, однако организация отказала в удовлетворении такого запроса, лишив страну права принимать первенство.