Кубок Америки по футболу 2021 года пройдет в Бразилии
ТАСС, 31 мая. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) приняла решение провести Кубок Америки 2021 года в Бразилии. Об этом сообщает
ТАСС, 31 мая. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) приняла решение провести Кубок Америки 2021 года в Бразилии. Об этом сообщает
Турнир в Бразилии пройдет в ранее запланированные даты — с 11 июня по 10 июля, позднее станут известны стадионы, которые примут матчи. Ранее в понедельник стало известно, что CONMEBOL приняла решение отменить проведение Кубка Америки в Аргентине.
В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен
Действующим победителем турнира является сборная Бразилии, победившая в финале 2019 году перуанцев. Чаще всех победу в Кубке Америки одерживала команда Уругвая (15).