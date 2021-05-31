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20:22 (мск), источник: ТАСС

Футболисты Фернандес, Черышев и Самошников пропустят товарищеский матч против поляков

ВРОЦЛАВ /Польша/, 31 мая. /ТАСС/. Защитники сборной России по футболу Марио Фернандес и Илья Самошников и полузащитник Денис Черышев не примут участия в товарищеском матче против команды Польши. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Сборные Польши и России сыграют 1 июня во Вроцлаве. Для обеих команд этот матч является этапом подготовки к чемпионату Европы.

«К Евро Фернандес будет полностью готов. Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить, чтобы не было рецидива, — сказал Черчесов. — Мы и в Инсбруке сделали МРТ, все нормально, он занимается с большой нагрузкой, начал сегодня заниматься с мячом, проблем не видим. То же самое у Черышева, нога в нормальном состоянии».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Самошников только вчера вечером пожаловался на боль в бедре. Завтра будем смотреть, что с ним. Но завтра они не будут принимать участия в игре, однозначно», — отметил специалист.

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