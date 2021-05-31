Футболисты Фернандес, Черышев и Самошников пропустят товарищеский матч против поляков

«К Евро Фернандес будет полностью готов. Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить, чтобы не было рецидива, — сказал Черчесов. — Мы и в Инсбруке сделали МРТ, все нормально, он занимается с большой нагрузкой, начал сегодня заниматься с мячом, проблем не видим. То же самое у Черышева, нога в нормальном состоянии».