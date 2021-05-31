Дзюба готов сыграть в товарищеском матче против сборной Польши

Сборные России и Польши сыграют 1 июня во Вроцлаве. Для обеих команд этот матч является этапом подготовки к чемпионату Европы. Дзюба, Кузяев и Караваев досрочно завершили тренировку, которая прошла в воскресенье.

«Он (Дзюба — прим. ТАСС) здоров, позавчера [Юрий] Жирков и [Алексей] Ионов раньше закончили [тренировку]. Мы смотрим на их состояние. Сегодня [Федор] Кудряшов с [Александром] Головиным раньше закончили. Дзюба, Кузяев и Караваев получили немного отдыха, они здоровы и готовятся к игре», — сообщил Черчесов.

«У нас было 30 игроков, сейчас 29, один заболел и остался в Москве. Есть несколько травмированных, но эти травмы небольшие. Несколько игроков не примут участия в матче, не будем рисковать. Вечером еще есть время подумать, каким составом играть», — добавил тренер.