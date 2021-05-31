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20:41 (мск), источник: ТАСС

Дзюба готов сыграть в товарищеском матче против сборной Польши

ВРОЦЛАВ /Польша/, 31 мая. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба, полузащитник Далер Кузяев и защитник Вячеслав Караваев здоровы и готовятся сыграть в товарищеском матче против сборной Польши. Об этом в понедельник во время пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Источник: AP 2021

Сборные России и Польши сыграют 1 июня во Вроцлаве. Для обеих команд этот матч является этапом подготовки к чемпионату Европы. Дзюба, Кузяев и Караваев досрочно завершили тренировку, которая прошла в воскресенье.

«Он (Дзюба — прим. ТАСС) здоров, позавчера [Юрий] Жирков и [Алексей] Ионов раньше закончили [тренировку]. Мы смотрим на их состояние. Сегодня [Федор] Кудряшов с [Александром] Головиным раньше закончили. Дзюба, Кузяев и Караваев получили немного отдыха, они здоровы и готовятся к игре», — сообщил Черчесов.

«У нас было 30 игроков, сейчас 29, один заболел и остался в Москве. Есть несколько травмированных, но эти травмы небольшие. Несколько игроков не примут участия в матче, не будем рисковать. Вечером еще есть время подумать, каким составом играть», — добавил тренер.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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