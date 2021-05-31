Сборная России прибыла в Польшу перед товарищеским матчем

Товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы состоится во Вроцлаве (Польша) во вторник.

ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).