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21:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России прибыла в Польшу перед товарищеским матчем

ЕВРО-2020. Футболисты сборной России в понедельник вечером прилетели во Вроцлав для участия в контрольном матче с командой Польши, сообщается на странице российской сборной в Twitter.

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Товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы состоится во Вроцлаве (Польша) во вторник.

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ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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