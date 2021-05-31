Сборная России прибыла в Польшу перед товарищеским матчем
ЕВРО-2020. Футболисты сборной России в понедельник вечером прилетели во Вроцлав для участия в контрольном матче с командой Польши, сообщается на странице российской сборной в Twitter.
ЕВРО-2020. Футболисты сборной России в понедельник вечером прилетели во Вроцлав для участия в контрольном матче с командой Польши, сообщается на странице российской сборной в Twitter.
Товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы состоится во Вроцлаве (Польша) во вторник.
ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в