Три вопроса по сборной России. Ответы на них даст матч с Польшей

Подошел к концу австрийский сбор российской сборной. До первой игры на Евро с Бельгией меньше двух недель и два контрольных матча — с Польшей и Болгарией (5 июня).

Встреча во Вроцлаве ответит на ряд важных вопросов.

1. Каким Черчесов видит оптимальный стартовый состав сборной?

Если раньше перед крупными турнирами с этой темой все было примерно понятно, то сейчас загадок куда больше. Ковид внес свои коррективы: сборная за последний год не провела ни одной встречи в оптимальном составе — из-за болезней и травм иногда выбывало и более десятка человек. Так что все смешалось — кто основной, кто запасной.

Команда Россия

Думается, места на поле с первых минут гарантированы всего четверым: Джикии, Зобнину, Головину и Дзюбе. Это, можно сказать, золотой фонд нынешней национальной команды. Ее главный хребет и костяк. Важно, что эти ключевые футболисты в строю.

А вот еще один игрок из той же группы, к огромному сожалению, сейчас занимается по индивидуальной программе. Речь о Марио Фернандесе. Его отсутствие в матчах Евро стало бы огромной потерей. Да и пропуск тренировок в Австрии, где закладывается «физика», — это уже плохо. Бразилец, судя по всему, в любом случае не будет готов на 100 процентов. Первая альтернатива справа — Караваев.

Кто-то обсуждает позицию голкипера, но у меня есть полная уверенность, что место в воротах на Евро займет Шунин. Также практически нет сомнений, что штаб задействует Кудряшова, способного закрыть и позицию в центре обороны, и выйти на левом фланге. В центре защиты также есть выбор между Семеновым, Дивеевым и Евгеньевым.

В средней линии главные кандидаты на то, чтобы занять два места в компании Зобнина и Головина, — Кузяев, Оздоев, Фомин, Жемалетдинов, Ионов, Жирков, Миранчук и Черышев. Выбор есть, он широк и во многом зависит от тактики. Наш испанский легионер на последней тренировке в Австрии, как и Фернандес, занимался по индивидуальной программе, что ухудшает его шансы появиться против Бельгии.

30 фотографий 30 фотографий 30 фотографий Расширенная заявка сборной России на Евро-2020

2. Какую тактику будет использовать команда?

Время экспериментов прошло, практически не начавшись. До Евро рукой подать, так что во Вроцлаве тренерский штаб наверняка станет наигрывать тактику, которую потом использует на старте Евро против Бельгии.

Станислав Черчесов говорил: «Поляки выстраиваются так, как нам надо, — в пять защитников. Бельгийцы и финны — тоже. Это самое главное». Россия в последних двух матчах со Словенией и Словакией также выставляла трех центральных. Возможно, эта схему изберут и на чемпионат Европы. От этого зависит и выбор в полузащите — тогда вероятен «ромб» и больше возможностей появиться на поле у действующих в центре Кузяева, Оздоева, Фомина, Жемалетдинова, Миранчука, меньше — у Ионова с Черышевым.

Их шанс — тот случай, если приоритетным станет вариант с четырьмя защитниками, как на ЧМ-2018 против Хорватии. Тогда понадобятся крайние хавбеки, роли которых три года назад исполняли Самедов и Черышев.

3. Кто войдет в финальную заявку?

Это объявят до или сразу после спарринга с Польшей. Возможно, мы все поймем уже по заявке на игру во Вроцлаве. Кто останется на трибуне в компании с Марио Фернандесом, тот и не войдет в итоговый список двадцати шести.

Сейчас с командой 29 человек — трое «лишних». Один из них — явно вратарь. Дюпин? Лунев? Сафонов?

Футбол Товарищеские матчи 2021 1.06.2021, 21:45 Польша - Россия -

Нападающих всего трое (Дзюба, Соболев, Заболотный), так что в этой линии изменений не ожидается. Поэтому еще двух футболистов, которых Черчесову придется сильно расстроить, надо искать среди защитников и хавбеков. Возможные варианты — Самошников, Дивеев, Евгеньев, Мухин, Баринов и Макаров. Самый же худший расклад — если травма Фернандеса не предполагает быстрого восстановления, и ему придется пропустить турнир.