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20:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Миранчук и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч против Польши

Стали известны стартовые составы сборной России и Польши на контрольный матч, который пройдет во Вроцлаве (Польша).

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча начнется в 21.45 (мск).

Стартовый состав сборной России: Шунин — Кузяев, Кудряшов, Джикия, Семенов, Караваев — Зобнин, Оздоев — Головин, Ал. Миранчук — Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Дивеев, Соболев, Жирков, Заболотный, Жемалетдинов, Ионов, Баринов, Макаров, Мостовой, Мухин.

Стартовый состав сборной Польши: Фабьянски — Кендзера, Хелик, Пентковски, Пухач — Франковски, Крыховяк, Клих, Ковнацки — Шверчок, Свидерски.

Запасные: Щенсны, Скорупски, Беднарек, Козловски, Линетты, Левандовски, Глик, Модер, Плахета, Берешиньски, Южвяк.

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