Эстонские футболисты победили литовцев в товарищеском матче
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день лета на футбольных аренах Старого Света проходят товарищеские матчи национальных сборных, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день лета на футбольных аренах Старого Света проходят товарищеские матчи национальных сборных, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Вильнюсе соперники белорусов по отборочному турниру чемпионата мира футболисты Эстонии обыграли литовцев с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на исходе часа игрового времени забил Хенри Аниер. Сборная Беларуси завтра на поле минского стадиона «Динамо» проведет контрольный матч с командой Азербайджана.
К этому времени завершились еще четыре встречи. В Приштине сборная Косово разгромила команду
Позже сборная Польши примет во Вроцлаве российскую команду.