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21:22 (мск), источник: БЕЛТА

Эстонские футболисты победили литовцев в товарищеском матче

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день лета на футбольных аренах Старого Света проходят товарищеские матчи национальных сборных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В Вильнюсе соперники белорусов по отборочному турниру чемпионата мира футболисты Эстонии обыграли литовцев с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол на исходе часа игрового времени забил Хенри Аниер. Сборная Беларуси завтра на поле минского стадиона «Динамо» проведет контрольный матч с командой Азербайджана.

К этому времени завершились еще четыре встречи. В Приштине сборная Косово разгромила команду Сан-Марино — 4:0. У победителей все мячи забил Ведат Муричи. Еще три матча завершились с одинаковым результатом 1:1 — Словакия — Болгария, Хорватия — Армения, Северная Македония — Словения.

Позже сборная Польши примет во Вроцлаве российскую команду.

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