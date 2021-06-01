Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче
В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России.
В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России.
Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Польши Якуб Шверчок. Он получил мяч на линии вратарской и перевёл его низом в ближний угол. На 21-й минуте после длинного заброса полузащитника сборной России Александра Головина на дальнюю штангу защитник российской национальной команды Вячеслав Караваев с близкого расстояния переправил мяч в сетку в одно касание и сравнял счёт.
Матч обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавил Марко Гуида. Ассистенты — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако