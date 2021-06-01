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23:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Польши Якуб Шверчок. Он получил мяч на линии вратарской и перевёл его низом в ближний угол. На 21-й минуте после длинного заброса полузащитника сборной России Александра Головина на дальнюю штангу защитник российской национальной команды Вячеслав Караваев с близкого расстояния переправил мяч в сетку в одно касание и сравнял счёт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавил Марко Гуида. Ассистенты — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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