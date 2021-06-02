«Пытался смотреть, но больше не могу»: фанаты не в восторге от сборной

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Россиян порадовал только Головин и поляк с необычной фамилией

Сборная России сыграла вничью с командой Польши в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы. Встреча во Вроцлаве запомнилась лишь считанным количеством моментов и отсутствием на поле Роберта Левандовски.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c9b27c1156debc9f0afd" data-vnd="c9b27c1156debc9f0afd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c9b27c1156debc9f0afd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в матче уже на четвертой минуте открыли хозяева, причем сделали это непозволительно просто. Пшемыслав Франковски получил слишком много свободного пространства между Федором Кудряшовым и Далером Кузяевым и убежал за спины защитникам, открывшись под заброс Давида Ковнацки. Приняв мяч спиной к воротам, польский хавбек сделал скидку на подключившегося Якуба Шверчока, который без проблем «расстрелял» Антона Шунина. Фамилия автора гола, кстати, стала поводом для шуток у российской аудитории.

Шутили и над Андреем Семеновым. Игра защитника «Ахмата» в первом тайме не впечатлила ни болельщиков, ни Станислава Черчесова, который заменил подопечного в перерыве. 32-летний центрбек откровенно не успевал за польскими нападающими, а в особенности за Каролем Свидерским. Форварда с интересным именем Семенов в одном из эпизодов срубил так грубо, что желтая карточка была для него за счастье.

А вот Александр Головин, напротив, восхитил и фанатов, и журналистов. Действительно, его поистине радиоуправляемая диагональная передача на Вячеслава Караваева, сравнявшего счет, в очередной раз убедила, что желание хавбека «Монако» получить предложение от топ-клуба Европы основано не только на его амбициях.

Второй тайм оказался скуден на интересные моменты, и самым примечательным эпизодом стал выход Матвея Сафонова на поле. 22-летний вратарь «Краснодара» заменил Антона Шунина и дебютировал за сборную России. Решение Черчесова выпустить Матвея по ходу второй 45-минутки болельщики расценили по-разному.

В итоге 1:1 — Россия и Польша расписали приятельскую ничью, хотя качеством игры порадовали далеко не всех.

«Немного эйфории и ведро ледяной воды на горячие головы»

Не впечатлились матчем во Вроцлаве и польские журналисты. Так, авторы портала sport.pl отметили лишь несколько эпизодов из первого тайма и, что примечательно, почему-то назвали Караваева игроком «Виттеса», хотя сам россиянин еще в сентябре 2019 года покинул Нидерланды и перешел в петербургский «Зенит».

«Во втором тайме не произошло ничего, что могло бы привлечь какое-то внимание болельщиков, собравшихся на стадионе. Можно отметить только то, что оба тренера произвели много замен, которые сильно повлияли на темп и качество игры», — отмечено в заметке.

Это подчеркнули и журналисты wyborcza.pl, которые при этом заметили, что игра хоть и не получилась зрелищной, но дала Польше определенную пищу для размышлений. По их мнению, главный тренер сборной Паулу Соуза решил несколько запутать общественность в преддверии Евро и «скрыл игру своей команды под камуфляжем».

Более позитивными оказались авторы другого польского спортивного интернет-портала — futbol.pl. Их отчет о встрече во Вроцлаве получил интересный заголовок: «Четверть часа эйфории, а затем ведро ледяной воды на горячие головы». Журналисты отметили решение Соузы оставить вне игры Роберта Левандовски, Петра Зелиньски и Камила Глика, дав шанс проявить себя менее именитым футболистам.

«Поляки блестяще начали матч с Россией и сразу оказали давление на соперника, что на 4-й минуте принесло свои плоды, когда Франковски избежал офсайда и отдал пас на Шверчока, спокойно переигравшего Шунина. Наша команда и далее продолжала идти вперед, но не прошло и четверти часа, как русские выровняли игру, а затем после отличного прострела Головина мяч между ног Лукашу Фабиански отправил Караваев. Хорошо стартовавшие поляки получили на голову ведро ледяной воды и потеряли инициативу», — говорится в отчете.