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01:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Для тренера сборной Польши было честью противостоять команде России

ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Футболисты сборной России хорошо оснащены технически и обладают большим опытом, было честью играть против этой команды, заявил главный тренер сборной Польши Паулу Соуза.

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Контрольный матч Польша — Россия состоялся во вторник во Вроцлаве и завершился со счетом 1:1. Обе сборные примут участие в чемпионате Европы, который стартует 11 июня.

«Мы очень хорошо начали игру, нам удавался прессинг, игра с высоким блоком. Но опустили блок и отдали инициативу. Мы не были активны в защите с низким блоком, дали России шанс обводить, пасовать и бить. Эти моменты нам предстоит исправлять. Когда соперник оказывался на нашей половине поля, это создавало сложности. Россияне опережали нас в середине поля, с нашей стороны не было давления. После перерыва моя команда стала действовать лучше без мяча, стали создавать моменты, но не могли сделать последний пас. Шансы у нас были, надо было их реализовывать», — сказал Соуза журналистам.

«У россиян много опыта, они хорошо оснащены технически. Конечно, не должны пропускать такие голы, как забила Россия, но винить игроков не могу. У Станислава Черчесова большой опыт и для меня было честью противостоять его команде. Российский футбол хорош технически, физически. Ваша сборная проделала большую работу. Я должен быть доволен тем, что мы сделали. Тренировочная неделя вышла сложной, но мы на верном пути. Уверен, что сборная Польши способна на большее», — добавил он.

Польша
1:1
Первый тайм: 1:1
Россия
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