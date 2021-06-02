Для тренера сборной Польши было честью противостоять команде России

Контрольный матч Польша — Россия состоялся во вторник во Вроцлаве и завершился со счетом 1:1. Обе сборные примут участие в чемпионате Европы, который стартует 11 июня.
«Мы очень хорошо начали игру, нам удавался прессинг, игра с высоким блоком. Но опустили блок и отдали инициативу. Мы не были активны в защите с низким блоком, дали России шанс обводить, пасовать и бить. Эти моменты нам предстоит исправлять. Когда соперник оказывался на нашей половине поля, это создавало сложности. Россияне опережали нас в середине поля, с нашей стороны не было давления. После перерыва моя команда стала действовать лучше без мяча, стали создавать моменты, но не могли сделать последний пас. Шансы у нас были, надо было их реализовывать», — сказал Соуза журналистам.
«У россиян много опыта, они хорошо оснащены технически. Конечно, не должны пропускать такие голы, как забила Россия, но винить игроков не могу. У Станислава Черчесова большой опыт и для меня было честью противостоять его команде. Российский футбол хорош технически, физически. Ваша сборная проделала большую работу. Я должен быть доволен тем, что мы сделали. Тренировочная неделя вышла сложной, но мы на верном пути. Уверен, что сборная Польши способна на большее», — добавил он.