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10:40 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты сыграют со сборной Азербайджана

Встреча на поле столичного стадиона «Динамо» начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

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Источник: Reuters

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня в Минске товарищеский матч против команды Азербайджана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок станет для белорусских футболистов первым после разгромного поражения в квалификации чемпионата мира от бельгийцев (0:8). После этого фиаско главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель ушел в отставку, а исполняющим обязанности стал Георгий Кондратьев.

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В прошлые годы национальные футбольные сборные Беларуси и Азербайджана провели три спарринга. В мае 1996 года в Молодечно команды не выявили победителя, завершив поединок вничью — 2:2, в феврале 2001-го в болгарской Варне выиграли азербайджанцы — 1:0, а в марте 2018 года в Баку с таким же результатом победили белорусские футболисты. В рейтинге Международной федерации футбола Беларусь сейчас занимает 89-е место, Азербайджан находится на 110-й позиции.

Вчера соперники сборной Беларуси по квалификационной группе Е отборочного турнира Чемпионата мира 2022 футболисты Эстонии одолели в Вильнюсе команду Литвы — 1:0. Сегодня футболисты Уэльса сыграют в Ницце с чемпионом мира сборной Франции, а завтра бельгийцы в Брюсселе примут греков. В пятницу, 4 июня, эстонцы в Хельсинки встретятся с финнами, а сборная Чехии в Болоньи будет соперничать с итальянцами.

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