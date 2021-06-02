Белорусские футболисты сыграют со сборной Азербайджана

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня в Минске товарищеский матч против команды Азербайджана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок станет для белорусских футболистов первым после разгромного поражения в квалификации чемпионата мира от бельгийцев (0:8). После этого фиаско главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель ушел в отставку, а исполняющим обязанности стал Георгий Кондратьев.

Читайте также Бывший тренер сборной Беларуси выступил с заявлением после отставки

В прошлые годы национальные футбольные сборные Беларуси и Азербайджана провели три спарринга. В мае 1996 года в Молодечно команды не выявили победителя, завершив поединок вничью — 2:2, в феврале 2001-го в болгарской Варне выиграли азербайджанцы — 1:0, а в марте 2018 года в Баку с таким же результатом победили белорусские футболисты. В рейтинге Международной федерации футбола Беларусь сейчас занимает 89-е место, Азербайджан находится на 110-й позиции.