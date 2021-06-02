Сборная Казахстана по футболу лишилась нескольких игроков перед матчем с Македонией

Ранее стало известно, что встречу пропустит Артур Шушеначев. Теперь же сообщается, что команда также потеряла Олжаса Керимжанова и Еркебулана Тунгышбаева. Все трое не смогут принять участие в матче из-за повреждений, полученных в КПЛ.