Сборная Казахстана по футболу лишилась нескольких игроков перед матчем с Македонией
Сразу несколько футболистов не помогут сборной Казахстана по футболу в предстоящем товарищеском матче против Северной Македонии, передает
Сразу несколько футболистов не помогут сборной Казахстана по футболу в предстоящем товарищеском матче против Северной Македонии, передает
Ранее стало известно, что встречу пропустит Артур Шушеначев. Теперь же сообщается, что команда также потеряла Олжаса Керимжанова и Еркебулана Тунгышбаева. Все трое не смогут принять участие в матче
Напомним, что товарищеский матч Казахстана против Северной Македонии, которая сыграет на предстоящем чемпионате Европы, состоится 4 июня.