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16:07 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу лишилась нескольких игроков перед матчем с Македонией

Сразу несколько футболистов не помогут сборной Казахстана по футболу в предстоящем товарищеском матче против Северной Македонии, передает Meta-ratings.kz.

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Источник: Reuters

Ранее стало известно, что встречу пропустит Артур Шушеначев. Теперь же сообщается, что команда также потеряла Олжаса Керимжанова и Еркебулана Тунгышбаева. Все трое не смогут принять участие в матче из-за повреждений, полученных в КПЛ.

Напомним, что товарищеский матч Казахстана против Северной Македонии, которая сыграет на предстоящем чемпионате Европы, состоится 4 июня.

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