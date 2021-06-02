Товарищеский матч Россия — Болгария рассудит белорус Алексей Кульбаков
Судейская бригада из Белоруссии будет работать на товарищеской встрече России и Болгарии, которая пройдет 5 июня, сообщает
Судейская бригада из Белоруссии будет работать на товарищеской встрече России и Болгарии, которая пройдет 5 июня, сообщает
Главный арбитр — Алексей Кульбаков, ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный судья — Дмитрий Дмитриев.
Товарищеский матч против болгар станет для российских футболистов последним в рамках подготовки к чемпионату Европы.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут
Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).