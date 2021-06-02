Товарищеский матч Россия — Болгария рассудит белорус Алексей Кульбаков

Товарищеский матч против болгар станет для российских футболистов последним в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.