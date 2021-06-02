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19:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Товарищеский матч Россия — Болгария рассудит белорус Алексей Кульбаков

Судейская бригада из Белоруссии будет работать на товарищеской встрече России и Болгарии, которая пройдет 5 июня, сообщает пресс-служба национальной сборной.

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Источник: Спорт-Экспресс

Главный арбитр — Алексей Кульбаков, ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный судья — Дмитрий Дмитриев.

Товарищеский матч против болгар станет для российских футболистов последним в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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