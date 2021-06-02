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21:28 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси уступили команде Азербайджана в товарищеском матче

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проиграли команде Азербайджана в домашнем товарищеском матче со счетом 1:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В начале встречи на поле столичного стадиона «Динамо» небольшое преимущество было на стороне хозяев, ближе к перерыву активнее были гости, но обе команды так и не создали ни одного голевого момента. На старте второй половины матча белорусы вновь завладели инициативой, и на 56-й минуте капитан команды Максим Скавыш ударом с 18 метров открыл счет. Пропустив мяч, гости сразу бросились в атаку, и на 73-й минуте Бадави Гусейнов сравнял результат. После этого игра пошла на встречных курсах, опасные ситуации возникали у обоих ворот, но успеха добились только азербайджанские футболисты: на первой компенсированной минуте игры победный гол забил Рамиль Шейдаев.

В прошлые годы национальные футбольные сборные Беларуси и Азербайджана провели три спарринга. В мае 1996 года в Молодечно команды не выявили победителя, завершив поединок вничью, — 2:2, в феврале 2001-го в болгарской Варне выиграли азербайджанцы — 1:0, а в марте 2018 года в Баку с таким же результатом победили белорусские футболисты.

Вчера соперники сборной Беларуси по квалификационной группе Е отборочного турнира чемпионата мира футболисты Эстонии одолели в Вильнюсе команду Литвы — 1:0. Сегодня футболисты Уэльса сыграют в Ницце с чемпионом планеты сборной Франции, а завтра бельгийцы в Брюсселе примут греков. В пятницу, 4 июня, эстонцы в Хельсинки встретятся с финнами, а сборная Чехии в гостях будет соперничать с итальянцами.

Беларусь
1:2
Первый тайм: 0:0
Азербайджан
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