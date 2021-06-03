Сборная Дании по футболу сыграла вничью с командой Германии в товарищеском матче

В другом товарищеском матче французы со счетом 3:0 одержали победу над командой Уэльса. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (35), Антуан Гризманн (48) и Усман Дембеле (79). На 26-й минуте защитник сборной Уэльса Неко Уильямс был удален за игру рукой в своей штрафной площади, но Карим Бензема не смог реализовать назначенный после этого нарушения пенальти. Нападающий провел первую игру в составе национальной команды впервые с 2015 года. Футболист не вызывался из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна.