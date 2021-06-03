Футболисты сборной Казахстана столкнулись с серьезней проблемой в Македонии. Матч под угрозой срыва

Футболисты, тренеры и персонал сборной Казахстана по прибытии в Скопье столкнулись с проблемой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Большинству членов команды по прилету в столицу Северной Македонии не выдали визы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d812cd54fdb34ebf385a" data-vnd="d812cd54fdb34ebf385a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d812cd54fdb34ebf385a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Несогласованные действия посольства Македонии в Казахстане, а также таможенного контроля этой страны стали причиной того, что на момент публикации команда около пяти часов находится в аэропорту и ждет разрешения ситуации.

Футбол Товарищеские матчи 2021 4.06.2021, 0:00 Македония - Казахстан -

Все необходимые документы казахстанской стороной были предоставлены вовремя. Консульство Македонии гарантировало, что визы члены команды получат по прибытию в Скопье, однако свои обязательства принимающая сторона не выполнила.

После того, как команде разрешили покинуть аэропорт и уехать в город, на полпути автобус вернули обратно в аэропорт. Приказ правоохранительных органов.

Возможность уехать в отель получили только те, у кого есть действующая шенген-виза.

Матч находится под угрозой срыва, учитывая недовольство казахстанской сборной. У команды остается мало времени на восстановление и подготовку к товарищескому матчу против Северной Македонии.