Беларусь — Азербайджан. Проблема нашей сборной в том, что она перестала быть интересна, вне зависимости от результата
Разве не согласны?
Разве не согласны?
Хорошо: представьте счет, который бы спровоцировал на форуме pressball.by большее количество комментариев, чем было накануне вечером, или умножил бы посещаемость следующего домашнего матча. Разгромное поражение от гостей из Азербайджана? Так ведь, давайте начистоту, закавказские парни в футболе по состоянию на июнь 2021-го и впрямь не лыком шиты. Как бы многие ни считали, что Георгий Кондратьев стелет соломку и называет серьезным соперником того, кого находится на 110-м месте в рейтинге ФИФА, на данный момент азербайджанцы, пожалуй, нам как минимум ровня. В общем, имеют в составе достойного уровня исполнителей. Да и правда: многих не хватало у хозяев, а имеющиеся в ростере провели толком одну тренировку.
Уверенная победа? И ей бы нашлась причина, позволяющая не делать далеко идущих выводов и отнестись снисходительно, без лишних комплиментов и восторгов. Новый главный у руля, пусть и из старого тренерского штаба, — это всегда основание для некого импульса и более цельного и яркого представления на поле. Ну и товарищеский характер поединка, где мы всегда вроде как были на хорошем счету, если не чемпионами. Куда уж без этого?
Ни случилось, собственного, ни того, ни другого. На выходе поражение, которого, может, белорусская команда и не заслуживала, однако какая, в конечном счете, разница? Футбольного праздника не было и быть не могло. Да и горящих глаз, в обязательном наличии которых днем ранее на поле заверял наставник, не было.
Вот на трибунах этих персон с горящим взглядом оказывалось предостаточно. Видимо, из опасений за невысокую посещаемость пропускной режим было предписано сделать максимально щадящим, и доступ на трибуны разрешался всем без исключения желающим. И гражданам, проходящим военную службу, разрешался по обыкновению, — а все равно зрительский интерес явился скудным.
До того, что даже редкие возгласы «Уходи!» в адрес Георгия Петровича почти в камерной атмосфере довелось услышать. Прямо скажем, не шибко уместные. Как говорится, кто кто, а Кондратьев прямо сейчас точно не производит впечатления человека, который держится за место. Он очутился на нем волею обстоятельств. Как
Даже чуточку более скоротечный путь. Ибо второй встречи может не состояться. В планах на этот сбор она, безусловно, была — запланированная на седьмое июня в Гродно против сборной
«Мы пока ребят не отпускаем. Наверное, завтра прояснится, что со спаррингом против
И мало верится в принципе в преображение белорусской команды. Коллега Филипп Матюшонок справедливо вопросил, где же был тот самый современный агрессивный футбол, который обещался накануне. Хотя, представляется, дело даже не в этом. А в том, что Кондратьев, обычно не лезущий за словом в карман и готовый раскритиковать кого угодно из игроков, не пожелал даже косвенно припомнить негативные аспекты тактического почерка Михаила Мархеля. Никто не требует от него разносить в пух и прах коллегу и хорошего приятеля. Однако диковато слышать, что в сборной Мархеля «и так был современный футбол».
Жаль, согласно предписаниям УЕФА, на футбольных товарищеских матчах
Наконец, так что
А сейчас? Не хватает белорусскому футболу, очевидно, Михаила Захарова. Чтобы уж он обрушился со всей оглушительной критической мощью на нынешних специалистов, как некогда на Андрея Сидоренко. А потом бы сам показал, как надо. Ну и потом бы
А что? Зато интерес к команде будет. Уже немало.
Григорий Трофименков