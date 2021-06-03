Тренер участника Евро-2020 оценил перед матчем сборную Казахстана

«Это национальная команда, в которой много молодых игроков. Казахстан провел хороший матч с Украиной и сумел сыграть вничью 1:1. Завтрашний матч станет хорошей тестовой подготовкой перед отъездом в Бухарест. Стефан Спировски хорошо себя чувствует, он тренировался и завтра будет играть. Что касается Хасани, то в разговоре с медиками мы решили его не использовать завтра, чтобы он полностью мог восстановиться к чемпионату Европы», — приводит его слова ФФМ.