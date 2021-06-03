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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер участника Евро-2020 оценил перед матчем сборную Казахстана

На турнире соперник выступит в группе С.

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Источник: Reuters

Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски поделился своим мнением относительно предстоящего товарищеского матча со сборной Казахстана, сообщает корреспонlент Vesti.kz.

Футбол

Товарищеские матчи 2021
4.06.2021, 19:00

Македония-Казахстан-

«Это национальная команда, в которой много молодых игроков. Казахстан провел хороший матч с Украиной и сумел сыграть вничью 1:1. Завтрашний матч станет хорошей тестовой подготовкой перед отъездом в Бухарест. Стефан Спировски хорошо себя чувствует, он тренировался и завтра будет играть. Что касается Хасани, то в разговоре с медиками мы решили его не использовать завтра, чтобы он полностью мог восстановиться к чемпионату Европы», — приводит его слова ФФМ.

Напомним, что матч состоится 4 июня в Скопье и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

На Евро-2020 Северная Македония сыграет в группе С с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

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