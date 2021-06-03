«Это не та команда, которую следует недооценивать». Игрок «Наполи» — о матче с Казахстаном

Футболист «Наполи» и Северной Македонии Элиф Элмас поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной Казахстана в рамках подготовки к Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбол Товарищеские матчи 2021 4.06.2021, 19:00 Македония - Казахстан -

Встреча состоится 4 июня в Скопье и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

«Приятно играть перед зрителями. Как я уже сказал, Македония всегда играет на победу, так это было против Словении, так будет и завтра. Казахстан — не та команда, которую следует недооценивать, завтра мы сделаем все возможное, чтобы лучше подготовиться к чемпионату Европы», — приводит его слова ФФМ.