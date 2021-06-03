Молодежная сборная России обыграла болгар в товарищеском матче
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу одержала победу над командой Болгарии в товарищеском матче.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу одержала победу над командой Болгарии в товарищеском матче.
Встреча в Софии завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 13-й минуте забил Михаил Игнатов.
Российская команда 6 июня проведет в гостях контрольный матч против сербов.