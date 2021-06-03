Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Украина
Северная Ирландия
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Турция
Молдавия
00
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Греция
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
Мавритания
Футбол. Сборные
19:00
Швейцария
Лихтенштейн
70
Футбол. Сборные
19:00
Андорра
Ирландия
14
Все события
Фоторепортажи
36Все стадионы Евро-2020
8Россия сыграла вничью с Польшей
21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная России обыграла болгар в товарищеском матче

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу одержала победу над командой Болгарии в товарищеском матче.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Софии завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 13-й минуте забил Михаил Игнатов.

Российская команда 6 июня проведет в гостях контрольный матч против сербов.

 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Сборная США разгромила словаков и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Куман продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне
Россиянин номинирован на приз лучшему новичку сезона НХЛ
Немецкие хоккеисты впервые с 2010 года вышли в полуфинал ЧМ
Игрок «Ахмата» извинился за драку во время матча с «Локомотивом»
«Зенит» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Ростова»
Звезды, которых не будет на Евро: Златан, тер Стеген и другие
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь