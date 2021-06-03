Сборная Турции обыграла команду Молдавии в контрольном матче

Сборная Турции обыграла команду Молдавии в контрольном матче

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сборная Турции по футболу одержала победу над командой Молдавии в товарищеском матче.