Сборная Турции обыграла команду Молдавии в контрольном матче
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сборная Турции по футболу одержала победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сборная Турции по футболу одержала победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся в Падерборне (Германия), закончилась со счетом 2:0. Голы забили Бурак Йылмаз (58-я минута) и Дженгиз Юндер (77).
Сборная Турции на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Италии, Уэльса и Швейцарии.