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22:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Турции обыграла команду Молдавии в контрольном матче

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сборная Турции по футболу одержала победу над командой Молдавии в товарищеском матче.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Падерборне (Германия), закончилась со счетом 2:0. Голы забили Бурак Йылмаз (58-я минута) и Дженгиз Юндер (77).

Сборная Турции на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Италии, Уэльса и Швейцарии.

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Турция
2:0
Первый тайм: 0:0
Молдавия
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