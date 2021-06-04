Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Греции в товарищеском матче
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Бельгии на своем поле сыграли вничью с командой Греции в товарищеском матче.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Бельгии на своем поле сыграли вничью с командой Греции в товарищеском матче.
Игра в Брюсселе завершилась со счетом 1:1. На гол Торгана Азара (20-я минута) греки ответили точным ударом Йоргоса Цавеласа (66).
Бельгийцы — соперники сборной России по группе В на чемпионате Европы. Матч команд состоится в