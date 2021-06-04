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11:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Греции в товарищеском матче

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Бельгии на своем поле сыграли вничью с командой Греции в товарищеском матче.

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Источник: AFP 2021

Игра в Брюсселе завершилась со счетом 1:1. На гол Торгана Азара (20-я минута) греки ответили точным ударом Йоргоса Цавеласа (66).

Бельгийцы — соперники сборной России по группе В на чемпионате Европы. Матч команд состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.

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Бельгия
1:1
Первый тайм: 1:0
Греция
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