СМИ: Сборная Бразилии может отказаться от участия в домашнем Кубке Америки

По его информации, с соответствующей просьбой выступили игроки сборной, выступающие в европейских клубах. Вопрос обсуждался на встрече футболистов, тренерского штаба и руководства Бразильской конфедерации футбола (CBF).
«У нас есть четкое мнение на этот счет и мы донесли его до президента [CBF]. <…> Но пока мы не станем его обнародовать», — заявил на
Бразилия занимает первое место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира за право участия в финальном этапе Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. На счету команды четыре победы в четырех матчах.
В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен
30 мая было также объявлено о решении отменить проведение Кубка Америки в Аргентине. 2 июня власти Бразилии подтвердили готовность принять соревнования у себя в стране.