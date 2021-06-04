Байсуфинов озвучил задачу на матч сборной Казахстана с Македонией и рассказал о составе и травмах футболистов
Он провел предматчевую
Он провел предматчевую
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов на предматчевой
— У нас не очень много времени было на подготовку к игре против сборной Северной Македонии, однако мы успели провести несколько плодотворных тренировок. Разобрали игру соперника, донесли всю необходимую информацию до игроков. 1 июня македонцы играли против Словении, и эту игру мы тоже тщательно разбирали. Пусть не много, однако футболисты успели отдохнуть. К матчу подходим во всеоружии, — сказал Байсуфинов.
— Футболисты около пяти часов просидели в аэропорту Скопье, не имея возможности уехать в отель. Может ли эта ситуация помешать вашей команде в предстоящей игре с психологической и физической точки зрения?
— Что было, то было. Ничего изменить мы уже не можем. Мы вовремя сдали необходимые документы, однако по прибытии визы нам не дали. Говорят ведь: «матч состоится в любую погоду». Мы готовы к игре. Для нас это станет большим опытом.
— В Киеве мы недосчитались многих игроков. Вот и сейчас вызовы в сборную не получили такие футболисты, как Абикен и Алип. Это связано с их травмами или же вы хотите проверить в деле ближайший резерв?
— У некоторых игроков действительно имеются повреждения,
Игравший в последних турах РПЛ Алексей Щеткин полноценно не тренировался около двух недель. Однако он сообщил, что будет играть за сборную. Планировали в это окно сыграть два матча разными составами. Теперь ситуация поменялась — проведем лишь одну игру. Сейчас мы готовимся к сентябрьским отборочным матчам.
Те, кто играл против Франции и Украины, получат вызовы в команду. Ведь в сентябре нас ждут три игры, и играть одним составом мы точно не сможем.
— Вызов в команду получил Бауыржан Байтана, как и забивавший несколько туров подряд Алибек Касым. Спустя несколько лет в сборную вернулся Танат Нусербаев. Не было ли у вас опасений, когда вызывали в команду этих игроков?
— Селекцию мы начали задолго до старта нового сезона в
Что касается Нусербаева, то это очень опытный форвард. Да, он пропустил целый год, однако сейчас Танат — настоящий лидер «Турана». Такие нападающие нам нужны. По Бауыржану Байтане — не знаю, почему у него не получалось в предыдущих клубах, однако сейчас он доказывает, что достоин играть в сборной. Мы верим в этих ребят, и они знают, что от них требуется.
— Какую цель ставите перед собой в предстоящей игре против Северной Македонии?
— Хотим показать хорошую игру. Северная Македония тоже хотела проверить свои силы в игре с нами. Для обеих команд предстоящая игра крайне полезна. Тем более для соперника, которому совсем скоро выступать в финальной стадии чемпионата Европы. Пользуясь случаем, хочу поздравить вашу страну с выходом на континентальный турнир.
— Главный тренер сборной Северной Македонии заявил, что по сравнению с предыдущей игрой планирует сделать несколько замен и выпустить на поле резервных игроков. Казахстан постарается этим воспользоваться?
— Не думаю, что те игроки, которые завтра выйдут на поле, существенно ослабят игру вашей команды. Ведь этим футболистам предстоит выступать на чемпионате Европы. Мы не делим футболистов на основных и резервных. Каждый тренер хочет победить в матче. Думаю, нас ждет интереснейшее противостояние.
Напомним, товарищеский матч Македония — Казахстан состоится сегодня, 4 июня, в Скопье и начнется в 22:00 по времени