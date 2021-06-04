Матч футболистов Беларуси и Сьерра-Леоне отменен

В конце прошлой недели в федерации футбола Сьерра-Леоне состоялись выборы, после которых произошла смена руководства.

Футбол Товарищеские матчи 2021 7.06.2021, 19:00 Беларусь - Сьерра-Леоне -

Еще до этого, несмотря на подписанный контракт о проведении игры с белорусами, представители африканской страны перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА. Только накануне белорусская сторона получила уведомление от Африканской конфедерации футбола, что сборная Сьерра-Леоне в Беларусь не приедет.