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12:27 (мск), источник: БЕЛТА

Матч футболистов Беларуси и Сьерра-Леоне отменен

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и Сьерра-Леоне, который должен был состояться 7 июня в Гродно, отменен, сообщили БЕЛТА в ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Источник: Reuters

В конце прошлой недели в федерации футбола Сьерра-Леоне состоялись выборы, после которых произошла смена руководства.

Футбол

Товарищеские матчи 2021
7.06.2021, 19:00

Беларусь-Сьерра-Леоне-

Еще до этого, несмотря на подписанный контракт о проведении игры с белорусами, представители африканской страны перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА. Только накануне белорусская сторона получила уведомление от Африканской конфедерации футбола, что сборная Сьерра-Леоне в Беларусь не приедет.

АБФФ сожалеет об упущенной возможности провести запланированный матч для лучшей подготовки к предстоящим поединкам отборочного турнира чемпионата мира, которые состоятся в начале осени. На 2 сентября намечена встреча в гостях с командой Чехии, а 5 сентября на поле минского стадиона «Динамо» белорусские футболисты примут сборную Уэльса. Положение команд в квалификационной группе Е мирового первенства сейчас таково: Бельгия — 7 очков (3 матча), Чехия — 4 (3), Уэльс — 3 (2), Беларусь — 3 (2), Эстония — 0 (2).

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