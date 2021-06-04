Матч футболистов Беларуси и Сьерра-Леоне отменен
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и
В конце прошлой недели в федерации футбола
Еще до этого, несмотря на подписанный контракт о проведении игры с белорусами, представители африканской страны перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА. Только накануне белорусская сторона получила уведомление от Африканской конфедерации футбола, что сборная
АБФФ сожалеет об упущенной возможности провести запланированный матч для лучшей подготовки к предстоящим поединкам отборочного турнира чемпионата мира, которые состоятся в начале осени. На 2 сентября намечена встреча в гостях с командой Чехии, а 5 сентября на поле минского стадиона «Динамо» белорусские футболисты примут сборную Уэльса. Положение команд в квалификационной группе Е мирового первенства сейчас таково: Бельгия — 7 очков (3 матча), Чехия — 4 (3), Уэльс — 3 (2), Беларусь — 3 (2), Эстония — 0 (2).