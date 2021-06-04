В сборной России не обнаружено случаев заражения коронавирусом перед матчем с болгарами
ТАСС, 4 июня. Результаты тестов на коронавирус футболистов, тренеров и представителей штаба сборной России оказались отрицательными. Об этом сообщает
ТАСС, 4 июня. Результаты тестов на коронавирус футболистов, тренеров и представителей штаба сборной России оказались отрицательными. Об этом сообщает
Тестирование было проведено 3 июня. Сборная продолжает подготовку к товарищескому матчу против команды Болгарии и к чемпионату Европы.
Сборные России и Болгарии встретятся 5 июня на «ВТБ-Арене» в Москве (начало — 18:00 мск).
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В