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21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
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12:36 (мск), источник: ТАСС

В сборной России не обнаружено случаев заражения коронавирусом перед матчем с болгарами

ТАСС, 4 июня. Результаты тестов на коронавирус футболистов, тренеров и представителей штаба сборной России оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Тестирование было проведено 3 июня. Сборная продолжает подготовку к товарищескому матчу против команды Болгарии и к чемпионату Европы.

Сборные России и Болгарии встретятся 5 июня на «ВТБ-Арене» в Москве (начало — 18:00 мск).

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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