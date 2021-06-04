В Казахстане покажут в прямом эфире Кубок Америки по футболу

Турнир между командами Южной Америки пройдет с 13 июня по 11 июля в Бразилии. Все матчи казахстанские болельщики смогут посмотреть в прямом эфире.

В Кубке Америки сыграют десять сборных. В феврале от участия отказались приглашенные Австралия и Катар. В итоге команды поделены на две группы. В четвертьфинал выйдут четыре лучших.