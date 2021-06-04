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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире Кубок Америки по футболу

Турнир пройдет с 13 июня по 11 июля.

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Источник: Reuters

Телеканалы Qazsport и Qazaqstan приобрели права на трансляцию футбольных матчей Кубка Америки, сообщается в пресс-релизе РТРК «Казахстан».

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Турнир между командами Южной Америки пройдет с 13 июня по 11 июля в Бразилии. Все матчи казахстанские болельщики смогут посмотреть в прямом эфире.

В Кубке Америки сыграют десять сборных. В феврале от участия отказались приглашенные Австралия и Катар. В итоге команды поделены на две группы. В четвертьфинал выйдут четыре лучших.

Группа A: Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.

Группа B: Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Перу.

Действующим победителем турнира является сборная Бразилии.

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