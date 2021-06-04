Доверие к старожилам и шанс для дебютантов. Ориентировочный состав Казахстана на матч с участником Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу проведет товарищескую игру против участника Евро-2020 Северной Македонии. Корреспондент Vesti.kz попытался предугадать, какой состав на этот матч изберет наставник национальной команды Талгат Байсуфинов.

Казахстанская команда столкнулась перед этой встречей не только с кадровыми потерями, но и с проблемами организационного характера.

Накануне большинству членов команды по прилете в Cкопье не выдали визы. Это произошло из-за несогласованных действий посольства Македонии в Казахстане, а также таможенного контроля этой страны.

Футбол Товарищеские матчи 2021 4.06.2021, 19:00 Македония - Казахстан -

Таким образом, футболисты, тренеры и персонал сборной провели в аэропорту столицы Северной Македонии несколько часов. Как это скажется на ее игре — остается только гадать.

Байсуфинов ответил на это так: «Что было, то было. Ничего изменить мы уже не можем. Мы вовремя сдали необходимые документы, однако по прибытии визы нам не дали. Говорят ведь: “матч состоится в любую погоду”. Мы готовы к игре. Для нас это станет большим опытом».

Что касается потерь, то национальная команда не сможет рассчитывать на вратаря «Астаны» Дмитрия Непогодова, защитника «Турана» Олжаса Керимжанова, полузащитника «Ордабасы» Еркебулана Тунгышбаева и хавбека белорусского клуба «Энергетик-БГУ» Владислава Васильева, а также нападающего «Кайрата» Артура Шушеначева.

Эти игроки добавились в список тех, кто по разным причинам не получил вызов в сборную. Как итог, предполагаемый состав на этот матч может иметь следующую вариацию. Место в воротах с первых минут займет голкипер «Кайрата» Стас Покатилов, который не особо блещет в чемпионате Казахстана, но наилучшим образом проявил себя в мартовском матче против Украины (1:1). Возможно, состоится дебют Мухамеджана Сейсена из «Тараза».

В обороне Байсуфинов в предыдущих встречах с Францией и Украиной использовал формацию с тремя центральными защитниками. Вполне ожидаемо, что и в Скопье он не отойдет от своей задумки. Здесь в стартовый состав напрашивается «тоболовская» связка — Александр Марочкин и Сергей Малый. С ними, скорее всего, будет действовать Алибек Касым из «Кызыл-Жара». Уж очень убедителен в этом сезоне молодой игрок северян.

В роли левого латераля логична фигура капитана «Кайрата» Гафуржана Суюмбаева или защитника «Тобола» Руслана Валиуллина. Впрочем, никого не удивит в составе и крайний защитник «Каспия» Максат Тайкенов.

Справа может сыграть защитник «Кызыл-Жара» Нурлан Даиров. Кроме того, из резервного списка был вызван игрок «Шахтера» Михаил Габышев, для которого правый фланг обороны также родная позиция.

В полузащите Байсуфинов может прибегнуть к формации с двумя опорниками и двумя атакующими игроками. Именно эта схема стала успешной в Киеве.

Здесь казахстанский специалист вполне ожидаемо ближе к обороне может выставить астанчан Абзала Бейсебекова и Исламбека Куата, отрядив в помощь им Асхата Тагыбергена из «Тобола». Ближе к атаке способны действовать другие игроки костанайского клуба Азат Нургалиев и Серикжан Мужиков. Еще свой шанс, вероятно, получит полузащитник «Тараза» Бауыржан Байтана. Если конкретизировать прогноз, то формация в центре поля с первых минут будет следующей: Бейсебеков — Тагыберген и Нургалиев с Мужиковым чуть выше.

В атаке с первых минут, судя по всему, появится вернувшийся в национальную команду лидер «Турана» Танат Нусербаев. Хотя нельзя не упомянуть и Алексея Щеткина, который результативно провел отрезок сезона за «Ротор». Есть в обойме у Байсуфинова и Роман Муртазаев из «Астаны».