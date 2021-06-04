Фиаско сборной Казахстана: пропустила четыре мяча от участника Евро-2020 в матче с удалением и пенальти

На 35-й минуте Абзал Бейсебеков в своей штрафной площадки нарушил правила против Элифа Элмаса, хотя игровой эпизод не тянул на фол. В итоге судья назначил пенальти, который безукоризненно реализовал Эгзиян Алиоски, разведя мяч и Стаса Покатилова по разным углам.

А перед самым перерывом команду подвел Серикжан Мужиков, который грубо сыграл против соперника, бросившись на него в подкате прямыми ногами — судья сразу же удалил с поля полузащитника «Тобола».

На второй тайм Талгат Байсуфинов выпустил на замену некоторых игроков — Мухаммеджан Сейсен сменил в воротах Стаса Покатилова, также на поле появились Гафуржан Суюмбаев и Роман Муртазаев. Не сказать, что с их выходом казахстанская команда полетела вперед, но имела свой момент, который, увы, не реализовала.

В свою очередь македонцы более бережно отнеслись к своим возможностям, забили еще три мяча и довели встречу до крупной победы. Отличились Иван Тричковски (57-я), Милан Ристовски (74-я) и Дарко Чурлинов (76-я).