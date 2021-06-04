Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Фарерские острова
Исландия
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Италия
Чехия
30
Футбол. Сборные
2-й тайм
Словения
Гибралтар
60
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Кипр
10
Футбол. Сборные
20:30
Испания
Португалия
00
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Эстония
01
Все события
Фоторепортажи
14Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал ЧМ
18Сборная России разгромила команду Беларуси
21:51 (мск), источник: Vesti.kz

Фиаско сборной Казахстана: пропустила четыре мяча от участника Евро-2020 в матче с удалением и пенальти

Сборная Казахстана по футболу крупно уступила Северной Македонии в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Скопье и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Наверх
Источник: Reuters

На 35-й минуте Абзал Бейсебеков в своей штрафной площадки нарушил правила против Элифа Элмаса, хотя игровой эпизод не тянул на фол. В итоге судья назначил пенальти, который безукоризненно реализовал Эгзиян Алиоски, разведя мяч и Стаса Покатилова по разным углам.
А перед самым перерывом команду подвел Серикжан Мужиков, который грубо сыграл против соперника, бросившись на него в подкате прямыми ногами — судья сразу же удалил с поля полузащитника «Тобола».

На второй тайм Талгат Байсуфинов выпустил на замену некоторых игроков — Мухаммеджан Сейсен сменил в воротах Стаса Покатилова, также на поле появились Гафуржан Суюмбаев и Роман Муртазаев. Не сказать, что с их выходом казахстанская команда полетела вперед, но имела свой момент, который, увы, не реализовала.

В свою очередь македонцы более бережно отнеслись к своим возможностям, забили еще три мяча и довели встречу до крупной победы. Отличились Иван Тричковски (57-я), Милан Ристовски (74-я) и Дарко Чурлинов (76-я).

Напомним, что после этого матча подопечные Талгата Байсуфинова вернутся домой, так как запланированная на 7 июня товарищеская игра со сборной Мальты в Австрии была отменена.
На Евро-2020 Северная Македония сыграет в группе С с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

Македония
4:0
Первый тайм: 1:0
Казахстан
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Пять хоккеистов сборной России, проваливших чемпионат мира
Медведев уничтожил великана из США на Ролан Гаррос
«Работать надо уметь»: Фетисов — об игре сборной России на ЧМ
Источник: Бразилия решила не играть на Кубке Америки
Татьяна Тарасова: Знарок со сборной не работает, вот и все
Волейболисты сборной России вышли в лидеры Лиги наций
Стало известно, где и когда будет сыгран матч за Суперкубок УЕФА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь