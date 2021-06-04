Испания и Португалия не забили друг другу голов в товарищеском матче
Футболисты сборных Испании и Португалии не выявили победителя в товарищеском матче. Игра, прошедшая в пятницу на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде, завершилась со счетом 0:0.
Футболисты сборных Испании и Португалии не выявили победителя в товарищеском матче. Игра, прошедшая в пятницу на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде, завершилась со счетом 0:0.
По ходу встречи команды произвели по шесть замен. При этом лидер португальской сборной Криштиану Роналду отыграл все 90 минут.
8 июня испанцы проведут спарринг с Литвой, а португальцы на следующий день сыграют с Израилем.
На групповом этапе Евро Испании будут противостоять Швеция (14 июня), Польша (19 июня) и Словакия (23 июня), Португалия встретится с Венгрией (15 июня), Германией (19 июня) и Францией (23 июня).