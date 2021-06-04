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4 июня, источник: Sport24

Испания и Португалия не забили друг другу голов в товарищеском матче

Футболисты сборных Испании и Португалии не выявили победителя в товарищеском матче. Игра, прошедшая в пятницу на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде, завершилась со счетом 0:0.

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По ходу встречи команды произвели по шесть замен. При этом лидер португальской сборной Криштиану Роналду отыграл все 90 минут.

8 июня испанцы проведут спарринг с Литвой, а португальцы на следующий день сыграют с Израилем.

На групповом этапе Евро Испании будут противостоять Швеция (14 июня), Польша (19 июня) и Словакия (23 июня), Португалия встретится с Венгрией (15 июня), Германией (19 июня) и Францией (23 июня).

Испания
0:0
Первый тайм: 0:0
Португалия
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