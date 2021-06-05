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18Сборная России разгромила команду Беларуси
01:27 (мск), источник: Sport24

Сборная Италии разгромила Чехию. Спартаковец Крал отыграл весь матч

Сборная Италии в товарищеском матче одержала разгромную победу над командой Чехии. Встреча в Болонье завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Роберто Манини.

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Источник: AP 2021

В первом тайме у итальянцев забивали Чиро Иммобиле и Николо Барелла, а во втором отличились Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди.

У чехов все 90 минут на поле провел полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

Сборная Словении, которая является соперником России по квалификации ЧМ-2022, разгромила Гибралтар (6:0).

В еще одном товарищеском матче Исландия обыграла Фарерские острова со счетом 1:0.

Италия
4:0
Первый тайм: 2:0
Чехия
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