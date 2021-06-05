Сборная Италии разгромила Чехию. Спартаковец Крал отыграл весь матч
Сборная Италии в товарищеском матче одержала разгромную победу над командой Чехии. Встреча в Болонье завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Роберто Манини.
Сборная Италии в товарищеском матче одержала разгромную победу над командой Чехии. Встреча в Болонье завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Роберто Манини.
В первом тайме у итальянцев забивали Чиро Иммобиле и Николо Барелла, а во втором отличились Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди.
У чехов все 90 минут на поле провел полузащитник «Спартака» Алекс Крал.
Сборная Словении, которая является соперником России по квалификации ЧМ-2022, разгромила Гибралтар (6:0).
В еще одном товарищеском матче Исландия обыграла Фарерские острова со счетом 1:0.