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18Сборная России разгромила команду Беларуси
01:22 (мск), источник: ТАСС

Российские футболисты сыграют с болгарами в заключительном контрольном матче перед Евро

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в субботу проведет контрольный матч против команды Болгарии. Это встреча станет заключительной для российской команды перед чемпионатом Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 18:00 мск. В среду тренерский штаб сборной России утвердил окончательный состав на чемпионат Европы, среди не попавших в заявку оказались голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев, защитники московского «Динамо» Роман Евгеньев и казанского «Рубина» Илья Самошников, потянувший заднюю поверхность бедра на тренировке перед матчем с болгарами, а также полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, который не поехал с национальной командой на сбор в Австрию из-за бактериальной ангины. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допускает замену игроков до 12 июня в случае травм, поэтому не вошедшие в окончательный состав игроки продолжают тренироваться с командой.

В матче с болгарами под вопросом участие защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дениса Черышева, которые пропустили предыдущую контрольную встречу российской команды с поляками (1:1).

«Они несколько дней тренируются, вчера и сегодня провели полностью тренировку, оценим сегодняшнее занятие, врачи нам скажут по их готовности. Думаю, что оба набирают кондиции, могут появиться в завтрашней игре», — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции.

Сборные России и Болгарии встречались четыре раза: дважды в товарищеских матчах, а также в отборе на чемпионат мира 1998 года во Франции. Последний матч прошел 11 августа 2010 года на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и завершился победой россиян со счетом 1:0. На счету российской команды две победы, болгары выиграли один раз, одна встреча завершилась вничью.

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Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро

В последних десяти матчах во всех турнирах сборная Болгарии победила один раз (шесть поражений, три ничьих), безвыигрышная серия команды составляет шесть игр. В последний раз болгары одержали победу 11 ноября 2020 года, тогда они обыграли сборную Гибралтара со счетом 3:0 в товарищеской игре. В активе российской команды две победы, четыре поражения и четыре ничьих в десяти последних встречах, 27 марта россияне обыграли словенцев (2:1) в матче отбора на чемпионат мира в Катаре. Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров на предматчевой пресс-конференции выразил надежду на то, что команда сможет обыграть россиян за счет слаженности состава. «У нас очень хороший коллектив, хотя нет звезд в составе, зато мы имеем слаженную команду, может быть, завтра добьемся победы за счет этого».

Матч смогут посетить болельщики — стадион «Динамо» вместимостью 25 716 человек в условиях пандемии коронавируса разрешено заполнить на 50%. Встречу обслужит судейская бригада из Белоруссии во главе с Алексеем Кульбаковым, его помощниками станут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервным арбитром назначен Дмитрий Дмитриев.

Заряд от Филиппа Киркорова

Гимн России перед началом матча исполнит Филипп Киркоров, который родился в Болгарии. В пятницу он посетил тренировку национальной команды на базе в Новогорске. Во время встречи стороны обменялись подарками.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал журналистам, что футболисты получили приятные эмоции от встречи с Киркоровым.

«Приятно были все удивлены. Киркоров добавил красок в наши солнечные будни. Хорошо пообщались, обменялись подарками», — сказал Миранчук.

Черчесов отметил, что певец пожелал команде удачи в игре с болгарами. «Мы знали, что Киркоров будет петь гимн, но вчера от менеджеров появилась информация, что ему не дают пообщаться с нами. Поэтому я попросил, чтобы он приехал в назначенное время, он так и сделал, как мы договаривались, в 11:00 мск, пожелал нам удачи. Считаю, что это правильно, потому что друг другу нужно уделять внимание», — добавил главный тренер сборной России.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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