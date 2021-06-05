Талгат Байсуфинов нашел объяснение разгрому от участника Евро-2020

«У нас был очень хороший соперник. Конечно же, поздравляю их с победой. Хотя результат нам не подошел, мы будем улучшать его на основе этого матча. Однако это был товарищеский матч. Было много ошибок как в защите, так и в полузащите. Мы будем иметь это в виду.

Македония похожа на Украину. У команды хорошие контратаки, нам было очень интересно с ними играть. У нас много новых игроков, у которых нет такого игрового опыта. Македония выиграла, но, к сожалению, нам не удалось навязать такую ​​игру, с помощью которой можно было бы деконцентрировать соперника. Горан Пандев — ветеран футбола, но он показал высокое мастерство», — рассказал Байсуфинов македонским СМИ.